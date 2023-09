Settembre è un periodo di grandi uscite, come per altro dimostrano l’arrivo di titoli come Starfield, Mortal Kombat 1 e l’altrettanto atteso Lies of P, tuttavia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero molto diverso e, per certi versi, molto dissimile dal resto delle proposte sul mercato, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, che vi permetterà di acquistare un titolo per Nintendo Switch davvero molto particolare!

Stiamo parlando di Pikmin 4, il quarto capitolo di una saga che, nel corso degli anni, ha conquistato un solido seguito di appassionati, pur rimanendo un po’ nell’ombra rispetto ad altre uscite Nintendo. Un gioco curioso e molto divertente, strutturato come uno strategico in tempo reale, ed oggi scontato da Amazon a soli 49,98€!

Pikmin 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Pikmin 4 è un titolo davvero molto particolare che, per questo, è difficilmente inquadrabile rispetto a specifiche fasce di pubblico. Banalmente diremmo che il gioco è consigliato a qualsiasi possessore di una Nintendo Switch, anche perché – come sempre – trattandosi di un titolo first party Nintendo trasuda di stile e qualità.

Andando più nello specifico, sicuramente è un gioco consigliatissimo agli amanti degli strategici, ma anche per chi è alla ricerca di un’avventura divertente, impegnativa il giusto, e che sia supportata da quella deliziosa stravaganza tipicamente nipponica che, oggi come oggi, sembra appannaggio di pochissimi titoli sul mercato europeo. Per il resto, non possiamo fare di meglio che suggerirvi di leggere la nostra recensione che, ne siamo certi, risolverà qualsiasi dubbio sull’acquisto di questo splendido titolo Nintendo!

Se si esclude la giornata di ieri, in cui c’è stato un ulteriore calo di prezzo di 1 euro, quello attualmente proposto da Amazon è certamente il miglior prezzo della rete per acquistare lo splendido Pikmin 4, e pertanto non c’è dubbio che corrisponda, allo stato attuale, all’occasione migliore per potersi portare a casa la splendida avventura Nintendo anche perché, per l’appunto, il prezzo è già in risalita, e non acquistarlo oggi potrebbe significare acquistarlo ad un prezzo maggiore già domani.

Strategico in tempo reale fuso con ampie fasi esplorative, Pikmin 4 è un titolo sfizioso e divertente, che vi offrirà un’esperienza di gioco che grida a gran voce quella “Nintendo Difference” di cui siamo tutti innamorati. Un gioco davvero da provare e che, per questo, vi suggeriamo di acquistare subito, consultando subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate portarvelo a casa a prezzo scontato.

