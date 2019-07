Pillars of Eternity: ecco la data di uscita su Nintendo Switch

Pillars of Eternity arriva su Nintendo Switch dopo una lunga attesa: ecco tutti i dettagli riguardo alla data di uscita e ai contenuti di questa versione.

Nintendo Switch non è certamente una console famosa per la propria libreria di terze parti; in parte perché le sue esclusive, sopratutto quelle prodotte internamente, sono di altissima qualità e riescono a far sfigurare molti giochi, ma in parte è anche “colpa” dei limiti harware che rendono complesso, se non impossibile convertire ogni opera che esce su PS4 e Xbox One (anche se alle volte ci sono “veri miracoli” come Wolfenstein Youngblood). Piano piano, però, molti titoli stanno arrivando sulla console ibrida della casa di Kyoto. Il prossimo è Pillars of Eternity: Complete Edition.

Pillars of Eternity: Complete Edition è stato rilasciato su Xbox One e PlayStation 4 nel 2017 e finalmente arriva anche su Nintendo Switch. Precisamente, sarà rilasciato l’8 agosto. Si tratta di un gioco di ruolo sviluppato da Obsidian e finanziato tramite Kickstarter, accolto con grande entusiasmo sia in versione PC che in versione console. La versione Switch, ovviamente, conterrà tutti gli update e i DLC precedentemente pubblicati. Per ora è confermata solo la versione digitale del gioco: non ci sono dettagli su una versione fisica.

Esiste già però anche il secondo capitolo, Pillars of Eternity 2, che arriverà su console, incluso Nintendo Switch, più avanti nell’anno. Anche questo capitolo è stato ben accolto dalla critica. Diteci, li acquisterete entrambi sulla console ibrida, oppure magari non vedete l’ora di giocarli in formato portatile con Nintendo Switch Lite?