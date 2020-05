Pilota di Formula E bara in un torneo esport: c’era un pro-player al suo posto

Daniel Abt, pilota della Formula E, è stato recentemente squalificato da una gara esport ed è stato multato per 10.000 euro. Il motivo? Aveva messo al suo posto un pro-player, tale Lorenz Hoerzing. La parte più strana di tutta la vicenda è legata al fatto che il torneo esport è stato indetto per beneficenza (raccolta fondi per UNICEF) e per divertire i fan della formula E che avevano dovuto rinunciare alle gare per via del blocco causato dal COVID-19.

A rendersi conto della cosa sono stati gli altri piloti che, vedendo Abt qualificarsi in seconda posizione e finire la gara in terza, hanno avuto il sospetto che alla guida non ci fosse il pilota, ma qualcun altro. Un’altra stranezza era legata al fatto che Abt aveva Zoom attivo durante la gara, ma la sua faccia non era visibile a causa del microfono e di altri equipaggiamenti. Dopo le segnalazioni degli altri piloti, la Formula E ha verificato gli indirizzi IP e ha scoperto che non poteva essere Abt alla guida. Hanno infatti scoperto che il 18enne pro-player Lorenz Hoerzing aveva preso il suo posto. Hoerzing compete nella serie parallela, la FE Challenge, dalla quale è stato bandito.

Abt ha affermato: “Vorrei scusarmi con la Formula E, con i miei fan, il mio team e i miei colleghi piloti per aver richiesto un aiuto esterno durante la corsa di Sabato. Non ho preso la cosa seriamente quanto avrei dovuto. Mi dispiace molto sopratutto perché so quanto impegno è stato messo su questo progetto da parte dell’organizzazione della Formula E. Mi rendo conto che la mia infrazione ha un retrogusto amaro, ma non l’ho fatto con cattive intenzioni.”

Una situazione molto strana e spiacevole che non mette in buona luce né la Fomula E né il mondo dell’eSport. Speriamo che situazioni di questo tipo non si ripetano più.