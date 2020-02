Pinball Wizard, un flipper che è anche un GDR | Recensione

Prendete il gameplay di un normalissimo flipper e aggiungete dinamiche da action GDR, e quello che otterrete è Pinball Wizard. Una strana accoppiata che, a conti fatti, funziona. Disponibile per iPhone, iPad e Apple TV, fa parte dell’offerta Apple Arcade.

L’obiettivo del gioco è scalare una torre, e ogni piano offre una sfida maggiore. Al posto della pallina c’è un piccolo personaggio, un mago, che letteralmente rimbalza contro gli ostacoli come un classico flipper. Ma non basterà continuare a colpire il mago ed evitare che cada nella fessura tra i due “flippanti”. Per passare al piano successivo dovrete uccidere vari nemici, fino a trovare quello che lascerà cadere la chiave che aprirà la porta che, una volta imboccata, ci farà passare di livello.

Per uccidere i nemici sarà sufficiente colpirli più volte con la “pallina mago”, stando però attenti a quello che stanno facendo perché a loro volta potranno attaccarvi e uccidervi. Se verrete sbalzati dalla torre o uccisi da un nemico, game over, e dovrete ricominciare da capo.

È tutt’altro che semplice. Se i primi livelli riuscirete a passarli semplicemente concentrandovi sul non perdere la pallina/mago, a mano a mano che procederete nei livelli dovrete attuare varie strategie di combattimento, con l’incognita della scarsa precisione che avrete ogni volta che colpirete la pallina/mago con un flippante.

Ogni partita vi fa guadagnare esperienza, che sbloccherà delle abilità. Ogni abilità potrà essere acquistata e migliorata spendendo monete che avrete guadagnato durante le partite. Aumenterete la vita del vostro maghetto, attiverete abilità come la possibilità di effettuare un’accelerazione in una direzione controllata, molto utile, ad esempio, per imboccare le porte per i livelli successivi; o ancora, diminuirete il danno che subirete a ogni caduta dalla torre, così da aumentare le chance per passare al livello successivo.

Dopo 3 o 4 piani vi troverete già nella situazione di dover giocare un po’ di partite per guadagnare esperienza e migliorare le vostre statistiche, per diventare più forti e poter progredire.

La grafica è piacevole, così come musica ed effetti sonori, pur non segnando alcun record.

Verdetto

Pinball Wizard è un gioco riuscito. Abbina l’approccio molto arcade di un flipper, che permette di fare anche partite veloci di pochi minuti, alla crescita di un GDR che vi spinge a spendere diverse ore di gameplay per la crescita del personaggio. Forse quello che manca è l’aggiunta di un po’ di varietà, poiché dopo una decina di livelli, quello che viene riproposto è un mix di quanto già visto precedentemente.