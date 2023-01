Anche se in Italia il clima non è propriamente quello delle feste di Natale, le grandi aziende non possono tirarsi fuori dalle grandi manovre promozionali per il periodo più gioioso dell’anno. PlayStation non è ovviamente da meno e ha deciso, così come Steam e altri “concorrenti”, di lanciare i propri sconti per il suo store digitale. Sconti che però questa volta hanno forse superato il limite, tanto da lasciarci qualche dubbio.

Non c’è niente di male se PlayStation decide di organizzare una serie di sconti su alcuni giochi presenti sul PS Store. È nel pieno dei suoi diritti e anzi, normalmente questo genere di iniziative sono ben apprezzate, visto che ci consentono di recuperare diversi giochi a un prezzo molto più basso, convincendoci così a dare una chance anche a determinati titoli che probabilmente a prezzo pieno non avremmo considerato. Il problema, in questi nuovi saldi partiti oggi (e che si concluderanno il 19 gennaio 2023), è che la quantità di giochi in sconto è forse fin troppo alta. E questo potrebbe spingere i giocatori ad acquistare in maniera compulsiva, alimentando così non solo uno spreco di denaro, ma anche di svalutazione del prodotto. Stiamo parlando infatti di oltre 1.000 giochi attualmente in promozione, una vera e propria invasione che rischia di farci perdere.

Se è vero che per uno sviluppatore (o meglio, per un publisher) contano tantissime le copie vendute, è anche vero che c’è l’enorme rischio di vedere quelle percentuali di completamento abbassarsi, almeno tenendo in considerazione il rapporto con i giochi venduti. Dall’altra parte, per i giocatori, abbiamo un problema di backlog: scontistiche varie non fanno altro che aumentare la percentuali di giochi acquistati e poi non terminati, lasciandoci anche con un piccolo senso di colpa nei confronti del denaro speso.

Se volete acquistare qualche gioco in saldo su PlayStation siete liberissimi di farlo. L’unica cosa, probabilmente, è che con un catalogo così vasto vi consigliamo di limitarvi nell’acquisto. Aggiungete al carrello e procedete al checkout solamente con una manciata di giochi che siete sicuri di potervi godere appieno.