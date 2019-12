PlanetSide Arena, annunciata la chiusura dopo appena tre mesi

Fino ad ottobre 2019, PlanetSide Arena avrebbe dovuto secondo Daybreak Game Company gettare le basi per il terzo capitolo della serie. In realtà l’esperienza dello spin-off battle royale finirà ancora prima di vedere la luce dato che i server verranno chiusi nel gennaio del 2020. L’annuncio è arrivato dopo appena tre mesi dall’inizio dell’Accesso Anticipato, partito nel settembre 2019.

Durante questi mesi, però, PlanetSide Arena è andato perdendo quote sempre più consistenti di giocatori come ha ammesso lo stesso produttore esecutivo della serie Andy Sites in un messaggio su Steam. “Il nostro team aveva iniziato il progetto con piani ambiziosi che avrebbero voluto mettere insieme scontri su larga scala e lo spirito di gruppo tipico di PlanetSide attraverso diverse modalità di gioco – ha dichirato Sites – Dopo molti mesi di Accesso Anticipato, però, è diventato evidente che il numero dei giocatori avrebbe reso impossibile dare vita al gameplay che avevamo immaginato”.

I server di PlanetSide Arena chiuderanno alle 2:00 del mattino del 10 gennaio 2020. Il produttore esecutivo Andy Sites spiega che sono stati già avviati i contatti con Steam per fare in modo che, una volta chiusi i server, tutti i giocatori che avevano acquistato il titolo battle royale potranno ottenere automaticamente un rimborso sul proprio Portafoglio della piattaforma di distribuzione.

Circa due mesi fa le previsioni di Andy Sistes e di Daybreak Game Company erano decisamente ottimistiche. PlanetSide Arena doveva essere, infatti, il titolo che avrebbe dovuto fare da ponte tra il secondo capitolo e PlanetSide 3 rappresentando allo stesso tempo un campo di prova per nuove formule di gameplay da introdurre proprio nel terzo episodio. Nell’ultimo anno Daybreak Games ha inoltre avviato una serie di licenziamenti che, insieme alla preoccupazione per i dipendenti rimasti senza lavoro, avevano sollevato dubbi sui piani futuri per i giochi. Lo studio si era affrettato poi a confermare lo sviluppo di un terzo capitolo promettendo anche un supporto costante a PlanetSide 2.