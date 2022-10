Electronic Arts ha cancellato uno spin-off di Plants vs Zombies, spostando la forza lavoro su un altro progetto cancellato a sua volta. Sette anni fa circa EA aveva annunciato che un team di 30 sviluppatori di EA Vancouver aveva iniziato a lavorare su uno spin-off Plants vs Zombies. Non si trattava del primo lavoro derivato dal noto videogioco, anche se questa volta le carte in tavola avrebbero visto il titolo diventare qualcosa del tutto inedito. Nuove idee erano all’orizzonte, tra cui quella di trasformare questo spin-off in un videogioco single-player con combattimenti in stile Arkham in cui avremmo avuto il controllo di un giovane ragazzo pronto a tutto, con l’appoggio delle piante in una battaglia fuori dal tempo contro i morti viventi di turno.

IGN, però, ha recentemente riportato che la suddetta visione è stata cancellata da EA senza giustificare troppo la cosa, spostando il team di sviluppatori coinvolti verso un’avventura, sempre single-player, ambientata nell’universo di Star Wars, iniziata da Visceral. Il tutto è stato a sua volta cancellato nel 2017.

Tom Bramall, artista e designer per EA che ha continuato a lavorare su Garden Warfare 2 e Battle for Neighborville (altri due giochi legati alla serie suddetta), avrebbe inoltre condiviso alcuni concept art del progetto cancellato su Plants vs Zombie, in cui è possibile dare un’occhiata ad alcuni livelli del gioco. In base a quanto riportato da IGN, il nome in codice del progetto era “Project Hot Tub”, in riferimento al film Hot Tub Time Machine, e sarebbe stato delineato da livelli basati sul presente, un’isola dei pirati, il selvaggio west e sul futuro più lontano.

Dal punto di vista del game design l’idea era quella di costruire il tutto seguendo la linea dei titoli di Uncharted per questo spin-off di Plants vs Zombie, con un giovane di nome Eddie al centro di tutto. Le vicende di trama e gioco si sarebbero aperte con questo adolescente che fa amicizia con una pianta sparasemi, lavorando insieme dopo un incidente che coinvolge alcuni zombie intenti a invadere Neighborville attraverso il tempo. Le abilità di Eddie si sarebbero basate sulla pianta al suo fianco di viaggio in viaggio, con un ventaglio di possibilità in base al companion e alle situazioni. Nel corso, invece, di alcune brevi sezioni ambientate nel Medioevo, i giocatori avrebbero controllato la sorella di Eddie, Tessa, con il potere di riavvolgere il tempo grazie al suo amico vegetale, Thyme.

Il tutto sarebbe stato pubblicato da EA nel corso del 2017 a seguito di una presentazione ai dirigenti avvenuta l’anno precedente. All’epoca, però, pare che i lavori su un altro progetto dedicato a Star Wars richiedessero maggiori cure e attenzioni, da ciò l’inglobamento del team suddetto e la cancellazione del progetto. A seguito, però, dell’eliminazione anche di quest’ultimo, il team stesso è stato diviso e ridistribuito sui nuovi lavori in fase di creazione. In base ai recenti sviluppi e accoglienza con i nuovi giochi di Plants vs Zombies, le probabilità che EA torni a Project Hot Tub parrebbero scarse.