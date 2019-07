Plants vs Zombies: annunciato un nuovo shooter multiplayer, ecco i primi dettagli

Plants vs Zombies sembra pronto a tornare con un nuovo capitolo sparatutto: potrebbe trattarsi di Garden Warfare 3, ecco i primi dettagli.

Pochi giorni dopo aver annunciato senza fanfara Plants vs Zombies 3 per dispositivi mobile, il publisher ha iniziato a parlare anche di un nuovo titolo che pare essere un nuovo Garden Warfare o almeno qualcosa di molto simile. EA ha infatti iniziato a inviare inviti per un playtest di un nuovo “sparatutto su Plants vs Zombies”, il cui nome in codice è “Picnic”.

Basandoci su un’email inviata a un dipendente di GameSpot, il gioco è in prova in versione Xbox One e PlayStaion 4. La descrizione ufficiale riporta: “Realizzato dal team che ha creato Plants vs Zombies: Garden Warfare, la closed alpha di Picnic darà ai giocatori la possibilità di scoprire i primi dettagli sul nuovo gioco.”

EA, tempo fa, aveva segnalato l’arrivo di un nuovo sparatutto per la serie di Plants vs Zombies in uscita questo autunno. Ammettendo che si tratti di un nuovo Garden Warfare, la serie è lontana dai nostri schermi dal 2016. Il primo capitolo, invece, è stato rilasciato nel 2014 su PC, Xbox 360, PS3, PS4 e Xbox One. L’originale Plants vs Zombies è stato invece rilasciato nel 2009.

Diteci, cosa ne pensereste del ritorno dello shooter a base di piante e zombie? È una serie che vi ha convinto, oppure non è di vostro interesse?