Plasma, il videogioco ingegneristico italiano sviluppato da Dry Licorice, ha finalmente una data d’uscita fissata per il il prossimo 30 marzo 2023, un momento certamente saturo per il panorama, considerando le innumerevoli uscite previste e le molte novità attesa dei giocatori.

In Plasma, i giocatori possono esplorare un mondo creativo e colorato, costruire macchinari e oggetti meccanici, e persino costruire le proprie strutture da zero. È facile iniziare con un tutorial user-friendly che introduce le basi dell’ingegneria sandbox del gioco, in un modo divertente e accattivante usando un sistema di fisica rivoluzionario e un linguaggio di programmazione visuale, il tutto compreso con l’aspetto comunitario usando Steam Workshop.

Del team ne abbiamo parlato nei mesi scorsi e nelle ultime settimane, facendo loro domande dedicate a un videogioco che sulla carte si propone come un’esperienza simile a Dreams, l’apprezzato e decantato videogioco indipendente di Media Molecule, che consentiva di costruire, sviluppare e programmare dei videogiochi. Un’altra ispirazione, che non sembra essere molto diversa da quest’ultima, è Laboratorio di Videogiochi, una produzione Nintendo che ha ottenuto nel corso degli anni molto successo proponendo dinamiche diverse e divertenti, capaci di coinvolgere e intrattenere con passione e integrità.

In tal senso, la proposta di Dry Licorice raccoglie ottimi spunti e accoglie una visione generale del panorama, con lo scopo di infiorettare un’esperienza con il ragionamento, dando al giocatore tutte le possibilità per accrescere la propria bravura in corso d’opera. Inoltre, appare chiaro come lo studio di sviluppo intenda proiettare la sua opera anche ai più piccini. Alla base c’è la creatività, che è l’unico modo per capire cosa significhi realmente stare a contatto con un mondo in continua evoluzione, che cambia, migliora e si affina. Abbracciando il genere sandbox e la risoluzione di enigmi, Plasma si prospetta come un’opera che merita considerazione e attenzione, e che non vediamo l’ora di approfondire.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro Canale YouTube!