Platinum Games: domani verrà svelato il secondo progetto

Diverse settimane fa vi abbiamo segnalato l’apparizione di un misterioso web pubblicato da Platinum Games. Sul sito capeggia il numero 4. Ad inizio febbraio è arrivato il primo di quattro annunci, il ritorno di The Wonderful 101 tramite una campagna Kickstarter partita col botto, che in sole 2 ore ha fatto raggiungere il primo traguardo di produzione, riportare il titolo originario WiiU su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.

In queste ore Platinum Games ha aggiornato il sito Platinum4. Entrando nel portale è possibile notare che una delle tre stelle rimanenti indicata una data, precisamente il 26 febbraio 2020. Possiamo quindi tenerci pronti ed aspettare il fatidico annuncio domani. La pagina infatti tempo fa aveva confermato che i restanti tre nuovi annunci promessi sarebbero arrivati presto. Famitsu aveva dichiarato che il 27 febbraio la rivista avrebbe svelato un grande annuncio targato Platinum Games, senza però scendere nei dettagli.

Sembrerebbe chiaro che il reveal del prossimo progetto sia in collaborazione con la famosa testata giornalistica giapponese, che proporrà quindi dettagli di ogni genere sul prossimo numero che uscirà proprio giovedì. Non ci resta quindi che attendere domani, potrebbe riguardare Babylon’s Fall? Oppure novità sul prossimo capitolo di Bayonetta? O perché no, magari un remake del primo Nier uscito nel lontano 2010? Dal momento non ci sono ulteriori dettagli a riguardo e non possiamo fare altro che speculare in attesa di domani.

Cosa ne pensate di questa notizia? Che gioco vi aspettate di vedere? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni riguardanti questo nuovo e misterioso progetto.