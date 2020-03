Platinum Games spera che il prossimo annuncio sorprenda i giocatori

In questi primi mesi del 2020 Platinum Games è stata sotto le luci dei riflettori già per tre volte, e sembra che a breve lo studio giapponese stia per ritornare nuovamente con un quarto ed ultimo annuncio. Dopo l’annuncio della remastered di The Wonderful 101, della nuova IP Project G.G. diretta da Hideki Kamiya e dell’apertura di un nuovo studio di sviluppo con sede a Tokyo, stando a Platinum il prossimo annuncio lascerà sorpresi gli appassionati.

All’interno della recente intervista con la redazione di Nintendo Enthusiast, il co-fondatore di Platinum Games Atsushi Inaba ha affermato di sperare che il quarto e ultimo annuncio del proprio studio possa “sorprendere ed impressionare i giocatori”. Al momento si vocifera che questo nuovo annuncio possa essere un remake del primo capitolo di Nier, ma si parla solo di voci di corridoio e non è ancora chiaro quando l’annuncio verrà effettuato.

“Sento che i giocatori si chiedono sempre a cosa lavoreremo in futuro” Ha detto Inaba. “Quindi ci aspettiamo che con l’annuncio del quarto progetto gli appassionati possano esclamare: cosa?! Ragazzi, l’avete fatto?! Questo è l’effetto che ci auguriamo di scaturire con il nostro prossimo annuncio.”

Sebbene come dicevamo poco fa, non ci siano ancora certezze sulla data di questo nuovo annuncio, Platinum Games ha dichiarato negli scorsi giorni che il tutto verrà svelato non tra molto tempo e lo stesso Hideki Kamiya aveva affermato che si sarebbe trattato di una “chicca”. Arrivati a questo punto, che cosa vi aspettate dal nuovo annuncio che farà Platinum Games? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.