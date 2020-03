Platinum Games: svelata la data per il quarto ed ultimo annuncio

È ormai passato quasi un mese dall’annuncio del programma di Platinum Games denominato Platinum4. Il sito è ormai stato lanciato da diverso tempo ed abbiamo ricevuto tre notizie. La prima riguardava The Wonderful 101 Remastered, titolo uscito nel lontano 2013 per la vecchia piattaforma made by Nintendo. Il secondo riguardava un nuovo progetto ideato da Hideki Kamiya chiamato Project G.G. ed infine il terzo annuncio si riferiva all’apertura di un nuovo studio che avrà sede a Tokyo.

Quest’oggi è stata svelata la data per il quarto ed ultimo annuncio. La compagnia ha quindi aggiornato la pagina del sito rivelando che il reviel avverrà molto presto, il giorno stabilito sarebbe il 1 aprile, come potete vedere anche da voi accedendo al sito ufficiale. Ovviamente non sappiamo di che cosa si tratterà ma recentemente il vice presidente Atsushi Inaba ha dichiarato che “si tratta di qualcosa di segreto ed assolutamente interessante“. Non ci resta altro da fare che attendere questi pochi giorni per scoprire di cosa riguarda.

@Gematsu final announcement date from PlatinumGames is up! April 1st.https://t.co/OjvKsCG19j — Renusek (@Renusek) March 25, 2020

I piani futuri di Platinum Games stanno diventando sempre più ambiziosi, ricordiamo ad esempio che il team sta lavorando al terzo capitolo di Bayonetta in uscita per la console ibrida di casa Nintendo ed anche al promettente Babylon’s Fall in collaborazione con Square Enix.

Cosa vi aspettate dal futuro di Platinum Games? Quale titolo sperate venga annunciato?