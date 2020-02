Platinum Games: non è detto che in futuro lo studio si appoggerà di nuovo al crowdfunding

Soltanto qualche ora fa, Platinum Games ha annunciato il ritorno di The Wonderful 101 tramite una remastered. Per autoprodurre il titolo, la software house giapponese si è affidata per la prima volta in assoluto nella propria carriera a una campagna Kickstarter. Al momento la campagna dedicata al titolo originario per WiiU ha già avuto successo, soddisfacendo l’obbiettivo inziale e superando il milione di dollari di compenso ottenuto.

Parlando con la redazione di Eurogamer, il produttore principale di Platinum Games, Atsushi Inaba ha affermato che l’approccio utilizzato per riproporre sul mercato The Wonderful 101 non sarà la norma per la software house giapponese. nel recente caso si è trattato di un’occasione speciale, dove la campagna Kickstarter si è concentrata maggiormente sull’assicurare al team che l’interesse verso il titolo fosse concreto. Non è quindi sicuro che anche altri progetti auto pubblicati da parte di Platinum seguiranno lo stesso percorso, ma Inaba non ha escluso del tutto la possibilità di utilizzare nuovamente il crowdfunding.

“Quello di The Wonderful 101 è un caso particolare. Non l’abbiamo fatto perchè ci servono dei soldi, ma più per dire hey rendiamo questo progetto realtà tutti insieme” ha dichiarato Inaba durante l’intervista. Il produttore ha poi voluto specificare che non sempre sarà il caso di aprire una nuova campagna anche in futuro. “Se in futuro ci sarà un caso simile in cui il crowdfunding ha senso, è un’opzione che prenderemo in considerazione.”

In questo momento Platinum Games ha pubblicato un sito tutto dedicato a quattro nuovi annunci specifici. Il primo è stato proprio la remastered di The Wonderful 101, che arriverà anche su PlayStation 4 e PC, mentre gli altri 3 annunci al momento rimangono misteriosi. Quale altro titolo di Platinum Games pensate che possa giovare da una campagna Crowdfunding?