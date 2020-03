Platinum Games: il quarto ed ultimo annuncio non tarderà ad arrivare

Platinum Games ci sta regalando un inizio 2020 di fuoco con il veloce susseguirsi dei nuovi annunci facenti parte dell’iniziativa “Platinum 4”. Dopo aver presentato The Wonderful 101 Remastered, la compagnia giapponese ha svelato Project GG, il prossimo gioco diretto da Hideki Kamiya e l’apertura di un nuovo studio con sede a Tokyo. Ora, manca solo un annuncio all’appello, e stando alle parole di Inaba non dovremmo aspettare troppo tempo per scoprire di cosa si tratterà.

La conferma arriva direttamente dal PAX Eas 2020 di Boston, dove il co-fondatore di Platinum Games, Atsushi Inaba, ha confermato che il quarto e ultimo nuovo annuncio della compagnia di Oasaka verrà fatto in una tempistica non troppo distante. Inoltre anche Hideki Kamiya ha voluto aggiungere che questo quarto annuncio sarà una vera e propria “chicca”.

Ovviamente al momento non abbiamo alcun indizio per provare a intuire di cosa tratterà quest’ultimo annuncio di Platinum Games. Sono però molti i giocatori che non vedono l’ora di ricevere qualche nuova informazione riguardo a Bayonetta 3, di cui sono sparite le tracce dopo che era stato annunciato all’interno di un Nintendo Direct. A tal proposito Inaba ha voluto rassicurare gli appassionati affermando di preoccuparsi e che lo sviluppo procede bene.

C’è ancora qualcosa di misterioso che bolle nel pentolone di Platinum Games, ed oltre a questi ultimi annunci non dimentichiamoci della collaborazione in atto con Square Enix nello sviluppo di Babylon’s Fall, insomma, il futuro di Platinum sembra più ricco che mai. Cosa vi aspettate dall’ultimo annuncio targato Platinum 4?