Platinum Games: a sorpresa sta per arrivare un quinto annuncio

A inizio anno, Platinum Games ha sorpreso tutti dichiarando che nel corso dei primi mesi del 2020 avrebbe fatto non uno, ma ben quattro nuovi annunci misteriosi. Il primo è stata la remastered di The Wonderful 101, che oltre a tornare su Nintendo Switch sbarcherà anche su PlayStation 4 e PC. Il secondo annuncio riguardava Project G.G. una nuova IP ispirata alle produzioni Tokusatsu e Kaiju giapponesi, tutto diretto da Hideki Kamiya. Per il terzo annuncio si è parlato dell’apertura di un nuovo studio Platinum, mentre il quarto è stato un pesce d’aprile.

Nella giornata di oggi invece, tramite un nuovo posto sul proprio account Twitter ufficiale, Platinum Games ha fatto sapere che le sorprese non sono affatto finite, anzi sono appena cominciate. Dopo i quattro annunci ce ne sarà anche un quinto, o come viene chiamato dallo studio giapponese un “Bonus Stage”.

È ancora incerto il momento in cui verrà fatto questo quinto annuncio a sorpresa, ma andando a dare un’occhiata al sito di Platinum Games si possono scrutare delle informazioni completamente nuove apparse da poco. Una nuova stella ha fatto la sua comparsa e sotto di essa è possibile trovare la dicitura “xx/xx/2020”, chiaro segnale che l’annuncio arriverà entro quest’anno, ma al momento non ci è dato sapere né il giorno e nemmeno il mese.

Non ci resta che tenere le antenne dritte per riuscire a captare al più presto quando, e soprattutto cosa, annuncerà di nuovo la software house giapponese maestra nello sviluppo di titoli d’azione. Cosa vi aspettate da questo quinto annuncio di Platinum Games? Pensate che sia finalmente giunto il momento di Bayonetta 3 o sarà qualcosa di nuovo?