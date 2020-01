Platinum Games era a un passo dall’entrare negli Xbox Game Studios?

Sappiamo che Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, si è mosso e si sta muovendo molto bene nel costruire una prossima generazione di console più rosea, ma soprattutto, più varia per quanto riguarda Xbox Series X. Molti degli studi acquisiti di recente possono dare all’azienda di Redmond una grossa spinta con i propri titoli, ma uno degli obbiettivi dichiarati da Spencer è quello di espandersi maggiormente anche nel territorio asiatico e giapponese. A tal proposito, sembra che Platinum Games stava per essere acquistata da Microsoft.

Questa voce di corridoio è stata messa in giro recentemente dall’insider Brad Sams. Il tutto è inziato però da un tweet pubblicato da un altro noto insider dell’industria, Daniel Ahmad, che ha pubblicato sul proprio profilo social un’analisi sull’investimento di Tencent all’interno proprio di Platinum Games.

Pretty sure last year Microsoft was looking to buy them, guess that deal fell apart or they decided to go another direction. — Brad Sams (@bdsams) January 31, 2020

Rispondendo al tweet di Daniel, Brad ha voluto aggiungere qualche dettaglio di sicuro molto curioso dichiarando: “Sono abbastanza sicuro che l’anno scorso Microsoft stava cercando di acquistare Platinum games, immagino che l’accordo non si sia concluso o hanno deciso di andare verso un’altra direzione.”

Indipendentemente da come si sia chiusa questa faccendo, lo studio giapponese in questo momento ha le mani in pasta su diversi progetti già annunciati come Bayonetta 3 e Babylon’s Fall, ma a quanto pare potrebbe essere in cantiere anche qualcosa inerente a The Wonderful 101. Come avreste accolto l’acquisizione di Platinum Games da parte di Microsoft?