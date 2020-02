Platinum Games ha nei piani un grosso annuncio per settimana prossima

Sono passate diverse settimane da quando Platinum Games ha annunciato il ritorno del tanto richiesto The Wonderful 101. Durante i giorni successivi all’annuncio, lo studio giapponese ha parlato molto dei piani futuri e di ciò che si possono aspettare i proprio fan nei prossimi mesi. Insieme a The Wonderful 101 infatti, sono attesi altri tre annunci ancora totalmente avvolti nel mistero, ma sembra che uno di questi stia per essere finalmente svelato.

La conferma arriva direttamente da Platinum Games, che sulle pagine dell’ultimo numero di Famitsu ha tenuto ad affermare che il prossimo 27 febbraio il team di sviluppo avrà da fare “un grande annuncio”. Al momento la software house di Osaka non ha voluto svelare alcun tipo di dettaglio a riguardo, e non ci resta che aspettare il prossimo giovedì per avere tutti dettagli del caso.

Sappiamo che sono molti i progetti in sviluppo in Platinum Games, e oltre alla remastered di The Wonderful 101 siamo a conoscenza dell’esistenza dell’attesissimo Bayonetta 3 e del più recente annunciato Babylon’s Fall. Il nuovo grande annuncio atteso per settimana prossima potrebbe riguardare uno di questi giochi già noti, come potrebbe trattarsi di una nuova IP targata Platinum.

Sempre su Famitsu, lo stesso Hideki Kaiyma aveva confermato in passato che lo sviluppo di Bayonetta 3 stava procedendo nel modo migliore, senza alcun tipo di intoppo particolare; sono molti gli appassionati che stanno aspettando buone nuove sul terzo capitolo dedicato a una delle ultime Streghe di Umbra. Che tipo di annuncio vi aspettate da Platinum Games la prossima settimana?