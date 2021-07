Playdate è un successo, la console “manuale” è già introvabile

Playdate è già un successo. Come riportato da Panic, azienda produttrice e ideatrice del concept della console a manovella, di cui vi avevamo già ampiamente parlato a questo indirizzo e è andata completamente sold out. Certo, non siamo ancora ai livelli di schede video e console next gen, ma stupisce la velocità dell’esaurimento del primo batch.

Nonostante infatti la console sia stata sponsorizzata su Internet già diverso tempo fa e apparsa nel 2019 sulle pagine di Edge, in molti si stavano domandando se avesse mai avuto presa sul pubblico, considerando anche il sistema operativo e le specifiche tecniche, decisamente più basse rispetto a qualsiasi altro device portatile. Nonostante ciò il concept ha colpito in pieno e Panic ha annunciato che la prima ondata di Playdate è andata esaurita in 20 minuti. Esattamente, appena 20 minuti per terminare tutte le scorte messe a disposizione per quest’anno.

C’è bisogno, come sempre accade, di contestualizzare questi numeri. E Panic è stata molto trasparente anche su questo. L’azienda ha infatti annunciato di aver messo a disposizione dei giocatori circa 20.000 pezzi di Playdate, che sono stati appunto richiestissimi da parte del pubblico. Ovviamente i pre-order non sono ancora chiusi ma attualmente chiunque decida di prenotare la console la riceverà solamente nel corso del prossimo anno, anche se una data precisa ad oggi non esiste.

Un ultimo, curioso dettaglio in merito a Playdate e ai suoi pre-order? Il collasso completo del sito web. La voglia di mettere le mani sulla particolare console è stata decisamente troppa, tanto che i server non hanno retto e molti giocatori sono rimasti sprovvisti e con l’impossibilità di prenotare il nuovo atipico (ma curioso) hardware. Panic, ce l’hai fatta: e ora attendiamo un ciclo di produzione più vasto, in grado di soddisfare un po’ tutti gli utenti che sono rimasti tagliati fuori dalla prima ondata di spedizioni prevista per quest’anno.