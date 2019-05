PlayDate: mostrato il funzionamento della manovella

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, è stata annunciata una nuova console portatile chiamata PlayDate. Si tratta di una console a dir poco atipica, visto che è dedicata unicamente a titoli indie creati appositamente e propone uno schermo in bianco e nero di piccola dimensioni. Inoltre, il sistema di controllo ha un input extra inaspettato: una manovella!

PlayDate, infatti, propone un classico D-Pad, due tasti (A e B, molto semplicemente) ma a lato della console troviamo una manovella rotabile a 360 gradi. Inizialmente gli appassionati di tecnologia hanno immaginato servisse per ricaricare la console, ma non è affatto così: servirà per eseguire specifiche azioni all’interno dei giochi che la supportano; uno di questo sarà Crankin’s Time Travel Adventure di Keita Takahashi, ovvero l’autore di Katamari. Ora, tramite una gif condivisa su Twitter, possiamo vedere nel dettaglio in che modo funzionerà la manovella nel gioco.

About those games. We reached out to some of our favorite people, like @KeitaTakahash, @bfod, @helvetica, @shauninman, and many more.

Here's a peek at one: Crankin's Time Travel Adventure, from Keita. It's fun and funny. pic.twitter.com/0Ibwqr5k3I

— Playdate (@playdate) May 22, 2019