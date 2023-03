Nel mese di aprile verrà celebrato il primo anno di vita di Playdate; la curiosa mini console a manovella che ha attirato le attenzioni di molti appassionati. Ora, a poco meno di un mese dal compimento di un anno di questo hardware, Panic ha svelato tutta una serie di novità sia per chi è già in possesso di una console, che per tutti coloro che sono interessati ad acquistarne una nel prossimo futuro.

I nuovi annunci dedicati alla curiosa mini console sono arrivati giusto qualche ora fa all’interno di un evento dedicato chiamato Playdate Update. In questo momento comunicativo digitale, Panic ha messo sotto i riflettori quanto accadrà nel prossimo futuro della console. In primis è stato annunciato un aumento di prezzo che sarà attuato a partire dal prossimo 7 aprile. A partire da quel giorno in poi, il prezzo della console portatile a manovella aumenterà di 20 Dollari, arrivando a costare 199$.

Panic ha sottolineato che questo aumento è dato dall’aumento dei costi di produzione, ma questa non è l’unica novità riguardo alla console. Durante questo update, infatti, Panic ha lanciato anche uno store digitale sul dispositivo chiamato Catalog. Il negozio arriva insieme a ben 16 giochi e app per Playdate, inclusi 11 titoli nuovi di zecca che si contraddistinguono per generi e tipologie di esperienze molto differenti tra di loro.

Ecco di seguito tutti i giochi e le app che saranno presenti al lancio nel Catalog di Playdate:

A Joke That’s Worth .99¢

Bloom

Carve Jr.

Direct Drive

Down the Oubliette

Eyeland

Grand Tour Legends

Hidey Spot

Playmaker

Recommendation Dog!!

Reel Steal

Skew – A The Last Worker Spinoff

Swap Machina

Tapeworm Disco Puzzle

The Botanist

Word Trip

