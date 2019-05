PlayDate: una console portatile in bianco e nero con tanto di manovella

PlayDate è la nuova piccola console portatile ideata direttamente dal noto publisher di titoli indie: Panic. Informazioni e prezzo nella notizia

Direttamente dal noto publisher Panic, in arrivo una nuova e piccola console portatile “a manovella”, ovvero la piccola PlayDate. Panic è una compagnia nota soprattutto per aver pubblicato numerosi titoli indie, tra cui anche Firewatch il titolo sviluppato dallo studio indipendente Camposanto.

PlayDate è una piccola console che presente una colorazione particolare di un giallo vivo, ed è dotata di un pad, due tasti A e B, un piccolo schermo in bianco e nero e una piccola manovella nel lato destro della console. La nuova iniziativa da parte di Panic è sicuramente molto interessante dato che si tratta più che altro di un servizio, più che una classica console, incentrata esclusivamente per i titoli indie. I nuovi giochi che verranno pubblicati su PlayDate dovranno essere sviluppati appositamente, per poter sfruttare al meglio la console e il piccolo schermo in bianco e nero.

Acquistando PlayDate al prezzo di 149$ sarà possibile ricevere ulteriori giochi non appena saranno disponibili, che saranno distribuiti e scaricati automaticamente una volta a settimana direttamente dalla console. La Season One comprende 12 nuovi titoli e sono già inclusi nel prezzo di acquisto. Attualmente i nomi che spiccano nel panorama dello sviluppo indipendente sono molti, e alcuni di loro sono coinvolti in questo nuovo progetto, tra cui Bennett Foddy, Zach Gage, Shaun Inman e Keita Takahashi.

La manovella che si trova a destra dello schermo, invece, funge da controller analogico aggiuntivo per la console che gli sviluppatori possono utilizzare in varie maniere. Dal video che trovate sul sito ufficiale, è possibile vedere un modello 3D della console e un utilizzo della manovella nel gioco Crankin’s Time Travel Adventure dove viene usato per manipolare il tempo. Per effettuare l’acquisto e avere ulteriori notizie vi invitiamo a visitare il seguente sito. PlayDate sarà disponibile all’inizio del 2020.

