Playpulse ONE: la cyclette che unisce gaming e fitness

Da quando il videogioco è entrato a far parte delle nostre vite, in molti hanno sempre sognato di poter vivere le esperienze videoludiche nei modi più disparati. Oltre alle console casalinghe e ai PC, il sogno della realtà virtuale ha sempre affascinato i giocatori, e oggi con i molteplici visori in commercio è una realtà sempre più affermata. C’è anche chi ha sempre voluto affiancare il mondo del gaming a quello del fitness, e grazie a prodotti tipo Wii Fit e il recente Ring Fit Adventure questi due mondi hanno trovato un punto d’incontro che Playpulse ONE vuole portare allo step successivo.

Playpulse ONE si presenta come una rivoluzionaria cyclette che combina l’esperienza fitness con quella proposta da una console per videogiochi, con l’obbiettivo di rende l’allenamento più divertente. Il tutto è stato annunciato come una cyclette di prima classe alimentata da una potente tecnologia software che vuole coinvolge in questo nuovo tipo di esperienza sia i giocatori che i non giocatori.

Playpulse ONE è state realizzata con un unico obiettivo in mente, rendere il fitness divertente per chiunque combinando il meglio dell’attività motoria con il meglio dell’intrattenimento virtuale. Questo affascinante nuovo hardware offre un equilibrio tra movimento e software dedicati al fitness. Tra i titoli presenti al lancio della piattaforma sono presenti ben 7 giochi che propongono diversi stili di gioco, comprese alcune esperienze online per multigiocatore.

La cyclette include sensori sui pedale ad alta precisione, controller simili a quelli delle console attuali, sensori della frequenza cardiaca integrati nel manubrio e un display multitouch da 24 pollici con una scheda grafica dedicata per esperienze gaming. Playpulse ONE non ha ancora una data di uscita meglio specificata, ma la compagnia ha confermato che verrà messa in vendita a partire dall’ultimo quarto del 2021 al prezzo di 1999,00 Dollari. Al momento è possibile prenotare la propria cyclette da gaming direttamente sul sito ufficiale del prodotto, il tutto al prezzo speciale e a tempo limitato di 1199,00 Dollari.