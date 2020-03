PlayStation 2, il lancio in Giappone in un video di archivio di Associated Press

Proprio in questi giorni PlayStation 2 festeggia il suo ventesimo anniversario dal lancio in Giappone avvenuto il 4 marzo del 2000. Anche noi di Game Division abbiamo ricostruito la storia della console più venduta di sempre e i cambiamenti che portò nel settore dei videogiochi e vari documenti di quel periodo raccontano l’arrivo della console sul mercato.

Per questo a pochi mesi dall’annunciato arrivo delle console next-gen, vale la pena riscoprire filmati di quel periodo come quello che appartiene all’archivio dell’agenzia di stampa Associated Press. Il filmato documenta le file di migliaia di giocatori nei negozi di Tokyo nella notte fra il 3 e il 4 marzo del 2000. Per quanto internet fosse già ovviamente diffuso in quel periodo, non si può dire lo stesso dell’e-commerce e per questo le scene ricordano la classica fila nelle ore notturne per accaparrarsi un’unità della console al lancio. Il video documenta la grande folla all’esterno dei negozi di elettronica e poi alla mezzanotte l’avvio della vendita delle console.

Anche sulle agenzie di stampa italiane abbiamo trovato documenti del primo periodo della console come un lancio dell’agenzia ADNKronos che il 26 settembre del 2001 annunciava il nuovo prezzo in vigore dal 28 dello stesso mese quando PlayStation 2 sarebbe passata dalle 829 mila lire del lancio a 599 mila. Contestualmente i manager dell’allora Sony Computer Entertainment annunciavano per il Natale di quell’anno titoli come This is Football 2002, Wipeout Fusion, Time Crisis 2 e Jak and Daxter.

Dopo il lancio in Giappone avvenuto il 4 marzo del 2000, PlayStation 2 sarebbe arrivata nei negozi occidentali soltanto nell’autunno successivo con differenti tempistiche per il mercato statunitense e quello europeo. Oggi un lancio in differita sarebbe impensabile in un mondo così globalizzato anche a livello economico. In circa 12 anni, nel momento in cui Sony interruppe la produzione della console, PlayStation 2 aveva superato una cifra record di unità vendute che andava oltre i 155 milioni permettendole di guadagnare un primato fino ad ora mai battuto.