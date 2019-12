PlayStation 4: annunciato il Back Button per il Dualshock 4

Da qualche minuto è stato ufficialmente annunciato tramite il PlayStation Blog un nuovo Back Button per il Dualshock 4, un’estensione da applicare sul controller di PS4 dedicato ai giocatori di tutti i livelli che amano giocare in modo competitivo.

Questo nuovo accessorio andrà a migliorare il gameplay offrendo una maggiore versatilità mantenendo sempre il comfort e le sensazione classiche del controller di PLayStation 4 che ormai i giocatori di tutto il mondo hanno imparato ad amare.

Il Back Button si andrà a collegare nella parte inferiore del pad andando ad aggiungere due pulsanti posteriori personalizzabili con una mappatura che permetterà ben 16 diverse azioni e un ingresso jack per le cuffie da 3,5 mm. Oltre a ciò l’accessorio è dotato di un display OLED che mostra in tempo reale i dettagli delle impostazioni configurate e sulle opzioni di personalizzazione. Sarà possibile inoltre, salvare fino a tre configurazioni.

Il Back Button per Dualshock 4 sarà messo in vendita a partire dal 23 gennaio 2020 ad un prezzo di 29,99 dollari. Non è ancora stato specificato il prezzo europeo anche se non si dovrebbe discostare da quello USA. Cosa pensate di questo nuova periferica dedicata ai controller di PlayStation 4? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.