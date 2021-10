Playstation 4: ecco quanto costa l’intero catalogo del PSN

Vi siete mai chiesti quanto vi occorrerebbe, a livello monetario, acquistare tutti i giochi PS4 sul catalogo del PlayStation Network? Probabilmente no, però un utente Reddit sì. E a cosa poteva portare questa domanda? Semplice: ad un calcolo vero e proprio del costo dei giochi per l’ammiraglia dell’azienda nipponica. Un’analisi molto fine a se stessa, ma che però ci offre anche uno spaccato decisamente importante per quanto riguarda il costo medio dei giochi e il numero di titoli presenti all’interno dei vari store regionali.

Si comincia proprio dalla quantità dei giochi presenti sullo store PlayStation. A guidare la classifica sono gli Stati Uniti, con 5188 giochi. Poco sotto il Canada, con circa 5157 giochi. Per quanto riguarda l’Europa, l’Italia batte la Germania per 4631 giochi a 4630. Ruota del carro, invece, l’Arabia Saudita che chiude con 3331 titoli. Interessante anche la classifica per il prezzo medio: negli USA portarsi a casa un titolo PS4 dal PlayStation Store costa circa 18 Dollari, mentre nel nostro paese la media è di 29 Dollari.

Per quanto riguarda i prezzi il trend, ovviamente, continua: gli Stati Uniti sono una delle regioni più economiche, con soli 94 milioni di Dollari per tutti i giochi PlayStation. Il Regno Unito e l’Italia sono invece molto vicini, con circa 135 milioni di Dollari per il nostro paese e 138 milioni di Dollari invece per i residenti nell’oltremanica. A vincere però è la Germania, con 146 milioni di Dollari, mentre l’ultima ruota del carro è sempre l’Arabia Saudita, con un costo di “appena” 66 milioni di Dollari.

Questa classifica è stata stilata seguendo due criteri importanti: il primo è che sono state escluse tutte le edizioni Premium e Deluxe Edition, così come non sono stati conteggiati anche DLC e add-on. La seconda, invece è che dimostra come in realtà ci sia un netto risparmio tra gli acquisti standard per PS4 e quelli effettuati con il Plus: se negli USA infatti acquistare tutti i giochi senza abbonamento al servizio online costa circa 93 milioni di Dollari, il prezzo si abbassa a 81 milioni di Dollari per chi è iscritto al PlayStation Plus.

Ovviamente questi calcoli sono solo una stima. Ne è ad esempio la dimostrazione che il costo sia una media e non un numero ben definito, oltre che tutti i prezzi e le cifre di cui stiamo parlando sono in realtà trasportati in Dollari. Detto ciò è un’analisi sicuramente interessa e siamo abbastanza certi che in Sony circolino su base quasi trimestrale dei grafici molto simili, utili anche a decidere le promozioni e le scontistiche da lanciare nei vari periodi dell’anno. Quello che ci ha sorpreso, però, è scoprire come in realtà il nostro paese sia quasi il più caro: forse è tempo di lanciare qualche price cut e rimodellare il prezzo dei titoli?