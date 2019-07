PlayStation 4: il ritorno di una vecchia funzione nascosta

La nostra PlayStation 4 ha moltissime funzioni, introdotte dai vari firmware software pubblicati da Sony, molte delle quali nascoste!

Il detto “a volte ritornano” non è mai calzato bene come in questo caso. La nostra console PlayStation 4 ha moltissime funzioni, introdotte dai vari firmware software pubblicati da Sony, molte delle quali anche poco conosciute o utilizzate. Dopo oltre 3 anni, una funzione nascosta sulla PlayStation 4 torna alla ribalta grazie ad un post pubblicato su Reddit che ha ricevuto 26 mila like e 1.400 commenti nel giro di 24 ore.

“Per visualizzare la descrizione di un trofeo nascosto è necessario selezionarlo con il tasto X e successivamente premere il tasto Quadrato“. Questo è quanto scritto sul post e ripreso anche dall’account Twitter di di PlayStation UK.

Niente di tanto complicato insomma. Erano però in molti a non conoscere l’utile funzione re-introdotta con il firmware 4.0 e passata del tutto inosservata fino ad oggi. Restando in tema di trofei, dopo averne scoperto uno nascosto, basterà premere il tasto Options per poter ottenere l’opzione della ricerca su Internet attraverso cui raggiungere una pagina ricca di guide, utile per il suo sblocco. Inoltre, è anche emerso che la barra luminosa del Dualshock della PlayStation 4 lampeggia con meno frequenza all’avvicinarsi della fine del processo di ricarica della batteria. Di seguito vi riportiamo il post originale di un utente:

“Ho PS4 da almeno 5 anni ed ho appreso solo ora che se si seleziona un trofeo segreto e si preme quadrato il sistema vi dirà esattamente di quale trofeo si tratta, senza alcuna censura“. Un altro utente aggiunge: “Una volta che il controller è completamente carico, si deve tenere premuto il pulsante di accensione su PS4 per 5 secondi, la console si spegne”.

E voi? Eravate già a conoscenza di tutte queste funzionalità?