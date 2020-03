Giochi PlayStation 4, tutti i nuovi titoli in uscita questa settimana

Sono 3 i titoli in uscita che interessano i possessori di PlayStation 4 durante questa settimana appena iniziata. Non perdiamo altro tempo e vediamo assieme quali sono i giochi in arrivo a breve termine sulla macchina da gioco di Sony. A partire dal 24 marzo abbiamo il debutto di Moons of Madness, avventura horror in prima persona prodotta da Funcom.

In Moons Of Madness vestiremo i panni di un ingegnere che presta servizio su Invictus, una sorta di stazione spaziale costruita sulla superficie di Marte. Il titolo è quindi caratterizzato da una forte atmosfera sci-fi, a sua volta mixata dagli elementi tipici delle avventure horror in prima persona. Non mancano anche gli enigmi, i quali sono considerati un punto di forza del gioco per la loro estrema varietà.

Giovedì 26 marzo segnerà l’uscita di Borderlands 3 Guns, Love and Tentacles: The Marriage Of Wainwright. Si tratta della seconda espansione dell’action RPG di Gearbox ad ambientazione fantascientifica. Il titolo introdurrà un nuovo pezzo di storia caratterizzato dal matrimonio tra Sir Alistair Hammerlock e Wainwright Jakobs. I fatti si svolgeranno su un pianeta ghiacciato che presenterà anche una serie di nuovi eventi speciali a cui potremo prendere parte.

Ultimo in uscita durante questa settimana è l’atteso One Piece: Pirate Warriors 4. Il titolo è fissato per l’uscita nella giornata del 27 marzo 2020. Caratterizzato da un’esperienza molto frenetica, il gioco ci farà rivivere le esperienze di Rufy e del suo equipaggio attraverso gli ambienti più straordinari della storia ideata dal creatore del manga, Eiichiro Oda. I giocatori dovranno prepararsi ad affrontare centinaia di nemici contemporaneamente utilizzando combo e mosse speciali, il tutto sarà condito da un ottimo impatto visivo.

E voi cosa ne pensate dei nuovi titoli in uscita questa settimana su PlayStation 4? Fateci sapere la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.