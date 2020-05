PlayStation 4 ha fatto registrare risultati stellari nel 2019

Inutile girarci tanto attorno, è indubbio che questa generazione videoludica sia stata vinta da Sony con la sua PlayStation 4, una console che fin dall’uscita riuscì a sbaragliare totalmente la concorrenza. In verità non fu un lavoro molto duro, visto che da una parte avevamo un WiiU la cui condanna era oramai stata scritta mentre dall’altro lato ci trovavamo con una Microsoft che a ogni dichiarazione fatta si dava una zappa sui piedi. Xbox One perse il confronto generazione ancor prima d’uscire e PlayStation 4 ebbe campo libero per interi anni, riuscendo a divenire così uno dei più grandi successi della compagnia nipponica.

Ebbene, volendo dare un’idea della situazione in cui attualmente si trova Sony, recentemente è stato riportato che la società è riuscita a totalizzare ben 18,19 miliardi di dollari nel 2019 con la sua PlayStation 4 e tutto ciò che le ruota attorno – si parla quindi dell’intera divisione gaming targata Sony -, un risultato incredibile che le ha permesso di divenire la “game company” migliore al mondo dell’anno scorso. Sony ha infatti raggiunto il primo posto per guadagni ricavati rispetto a ogni altra compagnia del mondo, riuscendo così a battere tutte le sue rivali.

Il colosso Tencent (16,224 miliardi), l’amatissima Nintendo (12,010 miliardi), la ben nota Microsoft (10,260 dollari), tutti si sono dovuti accontentare di una posizione inferiore rispetto a ciò che Sony è riuscita a raggiungere, numeri indubbiamente altisonanti che fanno sicuramente sperar bene per il futuro, soprattutto ora che la Next-Gen si fa sempre più vicina, con PlayStation 5 largamente attesa dal pubblico nonostante, al momento, se ne sappia ancora molto poco.

Detto questo, non è assolutamente da escludere che la situazione possa notevolmente cambiare nel corso dei prossimi anni e anzi, in molti si aspettano giustamente una sfida ben più accesa per il futuro. Dopotutto, ora Nintendo può contare sul suo Nintendo Switch, la console ibrida che ha conquistato il popolo videoludico, mentre Microsoft sta facendo i salti mortali per essere pronta con la sua Xbox Series X, tra servizi d’incredibile qualità e nuovi studi acquisiti – o creati da zero – con cui dar forma a nuovi videogiochi esclusivi.