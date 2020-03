PlayStation 4: ecco le nuove demo gratis disponibili da oggi

Da questa mattina, lo Store europeo di PlayStation 4 si è arricchito con nuove e interessanti novità. Stiamo parlando di Trials of Mana e Disaster Report 4 Summer Memories, oltre all’arrivo della tanto attesa demo di Resident Evil 3 Remake. I due titoli sono previsti in uscita durante il mese di aprile, e da questa mattina sono scaricabili entrambe le demo.

Per chi non lo sapesse, Trials of Mana è il remake del celebre gioco di ruolo giapponese pubblicato nel lontano 1995. Il gioco ha subito un gran lavoro di restyling con una grafica di buona qualità, un sistema di combattimento aggiornato e una colonna sonora completamente rimasterizzata. In Giappone, il gioco è conosciuto col nome di Seiken Densetsu 3, ed è giunto sul nostro mercato col nome di Trials of Mana. Vi ricordiamo che il gioco sviluppato da Square Enix è in uscita il 24 aprile 2020 su PlayStation 4.

Trials of Mana

Disaster Report 4 Summer Memories è ambientato in Giappone e racconta la storia della sopravvivenza di una grande città colpita in pieno da una fortissima scossa di terremoto. I giocatori saranno impegnati a sfidare un ambiente catastrofico: palazzi in fiamme, crolli e cedimenti del terreno saranno sempre dietro l’angolo. Per scampare a questi pericoli, saremo chiamati ad effettuare delle scelte. Il gioco, infatti, in alcune circostanze metterà a disposizione dei giocatori la possibilità di prendere alcune decisioni per cercare di salvarsi dagli innumerevoli pericoli presenti in città. Infine, vi ricordiamo che il titolo è in uscita in occidente su PlayStation 4 il 7 aprile 2020, ed arriverà successivamente anche su PC e Nintendo Switch.

