PlayStation 4, un utente YouTube trasforma un tapis roulant in una periferica

Di modifiche hardware (non solo per PlayStation 4) più o meno insolite di solito se ne sono viste parecchie, recentemente qualcuno ha trasformato i Joy-Con di Nintendo Switch in versione GameCube giusto per citare una delle più innocue. Quella però proposta dall’utente Allen Pan sul proprio canale YouTube sembra essere davvero estrema.

Nel video pubblicato sulla piattaforma di Google l’utente ha infatti documentato come, attraverso una serie di passaggi piuttosto tecnici, sia riuscito a trasformare il tapis roulant in una periferica per la sua PlayStation 4. In sintesi, ha fatto in modo che i movimenti sul tapis roulant venissero trasformati in comandi per la sua PlayStation 4 passando per il controller DualShock 4. Il gioco scelto per questo esperimento non poteva che essere un titolo che prevede lunghi tragitti a piedi, ovvero Death Stranding di Kojima Productions pubblicato nel novembre 2019.

Il tapis roulant in questione è stato collegato al controller della PlayStation 4 rimuovendo la levetta analogica sinistra per permettere di rilevare i movimenti, mentre quella destra continua a essere utilizzata per gestire i movimenti della telecamera all’interno del gioco. Ovviamente tutti gli altri tasti del controller restano in funzione e indispensabili per poter gestire gli aspetti del gameplay di Death Stranding, in particolare i movimenti del protagonista.

A quanto pare il tapis roulant-periferica della PlayStation 4 riesce anche a fornire input diversi differenziando tra la camminata e la corsa e a far muovere Sam di conseguenza. Secondo Allen Pan il sistema sembra funzionare bene per poter svolgere attività fisica (obiettivo iniziale per cui l’aveva creato stando al video) e l’utente ha anche invitato alcuni amici a provarlo. Nelle informazioni del video su YouTube definisce il suo progetto come «il dispositivo di realtà virtuale più economico di sempre». Evidentemente questo tipo di modifiche richiede anche una serie di conoscenze di elettronica non indifferenti.