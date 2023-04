Dopo oltre 2 anni di attesa, ed innumerevoli peripezie causate dal duro shortage conseguente al COVID-19, PlayStation 5 è finalmente disponibile per tutti. Da qualche mese, infatti, la console Sony è acquistabile nei negozi liberamente, senza più il peso delle file digitali, e senza incappare nel più becero bagarinaggio digitale.

Insomma: PlayStation 5 non è più introvabile ma, cosa ancora migliore, comincia ad essere persino in sconto su certi portali, come nel caso odierno in cui, sui eBay, è addirittura in sconto al prezzo più basso mai registrato, ovvero a soli 489,90€!

Si tratta, senza alcun dubbio, di un affare imperdibile per chiunque non si sia ancora accaparrato una console Sony, specie considerando che non solo deriva da un sito affidabile come eBay, ma che il venditore che propone l’affare è verificato e certificato, ed è dunque da considerarsi attendibile.

I giorni delle truffe in stile Euromediashop, insomma, sono finiti, e visto che parliamo della versione della console con lettore dischi, ovvero quella che normalmente costerebbe 549,99€, diremmo che il prezzo proposto oggi da eBay è di quelli da non lasciarsi scappare, anche e soprattutto perché è plausibile che, già nel corso delle prossime ore, la console a prezzo scontato vada esaurita!

Onde evitare di restare senza, dunque, vi invitiamo a fiondarvi sulla pagina che eBay sta dedicando a questa promozione, mettendo subito nel carrello la console e procedendo, quanto prima, alla conferma del pagamento, prima che PS5 vada esaurita.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

