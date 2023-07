L’estate è ormai arrivata e, vista l’aria di vacanze, è più che giusto immaginare che qualcuno di voi voglia approfittare del proprio tempo libero per recuperare una fiammante PlayStation 5, specie ora che la console è finalmente disponibile in quantità generose, ed è ormai lontana dai tempi di duro shortage succedutisi alla pandemia da COVID-19.

Questo, ovviamente, significa anche che non c’è più spazio per bagarini e affini e, anzi, la console è oggi recuperabile anche a prezzi davvero molto convenienti, spesso scontatissimi e, per questo, imperdibili. Un caso come quello di oggi in cui, su eBay, PlayStation 5, nella sua classica versione con lettore dischi, è disponibile ad appena 478,00€, ovvero a quello che è uno dei prezzi più bassi mai registrati da mesi!

L’occasione è davvero ottima e, francamente, vi suggeriamo davvero di non indugiare troppo nel vostro acquisto, visto che prezzi così bassi, di norma, finiscono per esaurirsi in poche ore, ed eBay ha già segnalato che, in effetti, lo stock di PS5 a prezzo scontato è già in via di esaurimento.

Certo, qualcuno di voi potrebbe decidere di attendere l’ormai imminente Prime Day 2023 (lo ricordiamo: fissato per i prossimi 11 e 12 luglio), nella speranza di acquistare la console ad un prezzo più basso ma, francamente, ci parrebbe un rischio inutile, visto che il prezzo proposto da eBay è già molto competitivo, senza contare che non c’è alcuna certezza che Amazon sconti proprio PS5 tra le varie offerte.

In soldoni: vi suggeriamo caldamente di acquistare la console ora, tenendo anche presente che il prezzo originale della stessa si attesterebbe, almeno da listino, a 549,99€ e, dunque, uno sconto di circa 72 euro non è da sottovalutare, e vi permetterebbe di risparmiare a sufficienza anche per acquistare almeno un gioco, come ad esempio lo splendido Final Fantasy XVI.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina eBay dedicata al prodotto, così che possiate portarvi a casa PS5 al suo convenientissimo prezzo. Ed a proposito di convenienza: vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro portale in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!