Come saprete, Sony ha recentemente abbassato il prezzo della sua PlayStation 5, in quella che è stata un’offerta che, purtroppo, si è conclusa proprio qualche giorno fa, riportando il prezzo della console al suo prezzo originale. Ebbene, qualora non siate riusciti ad acquistare la console a prezzo scontato, non temete! Perché su eBay è oggi disponibile proprio PS5, ma ad un prezzo che, francamente, la console non aveva mai raggiunto prima e che, di fatto, è il più basso di sempre.

Stiamo parlando di appena 429,00€ per la versione della console con lettore dischi (la standard, per intenderci), che in questo senso vi costerà davvero pochissimo seppure, è doveroso specificarlo, le quantità proposte da eBay sono davvero esigue, ed è plausibile che, già nel corso della giornata, la console a questo prezzo vada esaurita!

In tal senso, dunque, vi suggeriamo caldamente di non indugiare troppo nel vostro acquisto, visto che il prezzo proposto da eBay è davvero molto competitivo, ed è implausibile, specie considerando lo sconto recente di cui vi parlavamo in apertura, che l’ammiraglia di Sony possa scendere ad un prezzo più basso, almeno nell’immediato.

In soldoni: vi suggeriamo caldamente di acquistare la console ora, tenendo anche presente che il prezzo originale della stessa si attesterebbe, almeno da listino, a 549,99€ e, dunque, uno sconto di oltre 120 euro su Ebay non è affatto da sottovalutare!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina eBay dedicata al prodotto, così che possiate portarvi a casa PS5 a quello che, lo ribadiamo, è il prezzo più basso di sempre! Ben chiaro che le scorte sono limitate, e non abbiamo modo di garantirvi che l’offerta duri, quanto meno, fino alla fine della giornata.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!