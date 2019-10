PlayStation 5: Bluepoint è al lavoro su un nuovo titolo per l’attesa console

A quanto pare presso Bluepoint Games, autori del remake di Shadow of the Colossus, è in lavorazione un nuovo titolo per PlayStation 5.

Come un fulmine a ciel sereno Sony ha rilasciato oggi una vera e propria bomba, rivelando al mondo intero una notizia attesa oramai da diversi mesi, se non addirittura da anni. PlayStation 5 da oggi pomeriggio ha infatti finalmente un periodo ufficiale di lancio, con la console next-gen di Sony che è attesa per il Natale del 2020.

Nell’entusiasmo generale creatosi grazie a tale inaspettata notizia sono inoltre state rilasciate ulteriori interessanti notizie riguardanti PS5, come i dettagli sul nuovo controller che potete trovare qua, e l’annuncio di un nuovo titolo per la futura console attualmente in lavorazione presso Bluepoint Games.

Uno delle prime software house al lavoro su PlayStation 5 è infatti proprio quella salita recentemente agli onori delle cronache grazie all’ottimo lavoro svolto sul remake di Shadow of the Colossus. Marco Thrush, il presidenti di Bluepoint Games, ha infatti dichiarato: “Stiamo lavorando a qualcosa di veramente grosso ora. Lasciamo a voi l’indovinare di cosa si tratta”.

Thrush non ha purtroppo né confermato né fatto trasparire alcuna informazione ulteriore riguardo il prossimo progetto, ma di una cosa possiamo comunque stare sicuri: Bluepoint Games è assolutamente pronta per la next-gen e PlayStation 5.

Che ne pensate di questa notizia e di tutto quanto è emerso oggi riguardante l’interessantissima ed intrigante PlayStation 5? Avete già cominciato a risparmiare per accaparrarvi la console next-gen di Sony al lancio? Fateci sapere le vostre personalissime impressioni a caldo direttamente nei commenti!