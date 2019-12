PlayStation 5: potremo modificare la forma del nuovo controller, secondo un brevetto

Una nuova generazione significa molte cose: nuova console, nuovi giochi, nuovi servizi e un nuovo controller. Parlando di quest’ultimo, pare che Sony abbia in serbo qualche altra sorpresa per PlayStation 5, oltre a quelle già annunciate. Come ricorderete, infatti, il “Dualshock 5” (nome ancora non ufficiale) di PS5 includerà un feedback aptico e grilletti adattivi, programmabili dagli sviluppatori. Ora, però, un nuovo brevetto suggerisce che potrebbe esserci altro.

Tramite Let’s Go Digital, scopriamo che Sony ha depositato un nuovo brevetto il quale svela che potrebbero essere presenti dei pulsanti aggiuntivi sul retro del controller. Si tratterebbe di due coppie di pulsanti, una per ogni lato del device: un pulsante grande e uno piccolo.

Il pulsante grande permetterebbe di definire la lunghezza delle “maniglie” che si afferrano per impugnare il controller: in pratica, permetterebbe di adattare (entro certi limiti, obbligatoriamente) la forma del controller alle proprie mani. Sarebbe per certo un’innovazione molto utile per chi ha mani più piccole o più grande della media.

I pulsanti piccoli, invece, sono più misteriosi: secondo quanto riportato permetterebbero “controlli aggiuntivi sul personaggio del gioco”; in altre parole, sono pulsanti extra dedicati al dito medio. Non ci sono ulteriori dettagli sul loro scopo, ma pare che siano dotati di un rilevatore di pressione che è in grado di capire se sono premuti solo in parte o completamente, così da inviare un input diverso.

Ricordiamoci che si tratta di un brevetto e che potrebbe anche non esserci alcun piano per la realizzazione di questi elementi. Inoltre, anche ammesso che un controller di questo tipo esista e sia destinato a PlayStation 5, è possibile che si tratti di un “Dualshock 5 Pro”, quindi non incluso di norma con la console. Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni ufficiali.