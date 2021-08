PlayStation 5, Cerny ha già scelto il suo SSD M.2

Ha fatto molto discutere l’annuncio, da parte di Sony, dell’arrivo di un aggiornamento che permetterà agli utenti di installare degli SSD M.2 nella propria PlayStation 5. Il problema deriva soprattutto dalla complessità del processo di inserimento: anche Microsoft ha preso in giro la compagnia, mostrando il semplice processo di installazione dell’SSD esterno su Xbox Series X. Tuttavia, su PlayStation 5 ognuno ha la possibilità di inserire la memoria di tipo M.2 che preferiscono, mentre Microsoft preclude l’acquisto alla versione proprietaria di Seagate.

Oggi anche Mark Cerny si è espresso in merito alla questione, rivelando qual è il tipo di SSD interna che inserirà dentro la sua PlayStation 5 personale. Si tratta di una WD_BLACK SN850 NVMe da 2 TB, dissipatore di calore integrato e una velocità di ben 7000 MB/s, dimostrandosi anche molto felice dell’acquisto. Sul mercato sono attualmente presenti molte altre varianti, ma Cerny ha preferito questa soprattutto per la sua ottima velocità di trasmissione dati.

La scelta di condividere l’acquisto su Twitter non ha potuto che scatenare non poche critiche: il modello che ha mostrato costa al momento ben 550 euro su Amazon Italia, un prezzo superiore a quello di PlayStation 5 stessa. Tuttavia, è il maggiore spazio di archiviazione ad aumentare i prezzi, dato che il modello da 500 GB può essere portato a casa per molto meno. In ogni caso, i giocatori su PS5 di tutto il mondo sono generalmente positivi in merito all’introduzione di questo nuovo aggiornamento.

Our solution to our very active two gamer PS5 household? His-and-hers SSDs 🙂 Couple of awesome options for 7000MB/s, ended up putting my $$ down on this one. Going to be SWEEET!!! pic.twitter.com/6TuqPwK49x — Mark Cerny (@cerny) August 1, 2021

Avere la possibilità non solo di espandere la memoria della propria console senza dover tenere un hard disk esterno costantemente collegato tramite USB è decisamente interessante, soprattutto perché gli utenti possono scegliere in quasi totale libertà quale tipologia di SSD M.2 inserire nella loro PlayStation 5. Cosa ne pensate voi di questa introduzione? Acquisterete un SSD interno per aumentare lo spazio a disposizione per installare giochi? Fatecelo sapere con un commento!