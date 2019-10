PlayStation 5: nuovi dettagli sulla condivisione dell’esperienza di gioco

MArk Cerny ha rivelato recentemente ulteriori dettagli sulla possibilità di PlayStation 5 di condividere l'esperienza di gioco tra vari utenti.

Sony ha inaspettatamente deciso di riscaldare questo freddo pomeriggio di ottobre annunciando tutta una serie di informazioni riguardanti l’attesissima e finora misteriosa PlayStation 5. Sebbene la novità più importante è sicuramente quella riguardante il periodo di uscita della console, che è attesa per il Natale del 2020, Sony ha comunque fornito anche ulteriori informazioni di grandissimo interesse.

Mark Cerny, il responsabile dell’architettura delle console Sony, ha infatti rivelato in un’intervista diversi interessanti dettagli su quelle che saranno le funzionalità di condivisione dell’esperienza di gioco su PS5.

Se fino ad oggi con PlayStation 4 è infatti possibile sapere a cosa stessero giocando i nostri amici, ma senza poter conoscere ulteriori informazioni in merito senza accedere direttamente al titolo in questione, con PlayStation 5 la situazione cambierà drasticamente.

Cerny ha infatti dichiarato: “Sebbene con PS5 sarà decisamente più veloce far partire i vari giochi non vogliamo che i nostri utenti siano costretti a farlo per sapere esattamente cosa stiano facendo i loro amici. I server dei titoli multiplayer forniranno infatti alla console info sulle partite a cui potremo unirci in tempo reale, mentre quelli a giocatore singolo ci illustreranno la missione attualmente in corso da parte del nostro amico. Potremo quindi semplicemente unirci quando vorremmo alle loro sessioni di gioco.”

Che ne pensate di questa notizia, tutte le nuove info uscite in questo pomeriggio su PlayStation 5 hanno acceso il vostro interesse sulla console next-gen di Sony? Siete interessati a tutte queste nuove funzionalità connesse con la possibilità di condividere la propria esperienza di gioco? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!