PlayStation 5: il Coronavirus non sta avendo impatto sulla produzione secondo una fonte

Un nuovo report emerso tramite le pagine di Bloomberg sta svelando nuove informazioni su PS5, la next-gen di casa Sony. Come vi abbiamo già riportato, il prezzo della macchina da gioco rischia di salire più del previsto a causa dei costi di produzione, causati dalla difficoltà di approvvigionamento delle componenti fondamentali di PlayStation 5. Secondo quanto riportato, il costo di produzione si assesta intorno ai 450 dollari ma il prezzo di vendita non è stato ancora definito. Inoltre, abbiamo avuto modo di scoprire qualche dettaglio anche su PS VR 2 e sui titoli di inizio generazione.

Nell’ultimo periodo, però, si parla anche di un altro potenziale problema per tutto il mondo della tecnologia (e non solo): l’epidemia di Coronavirus. Questa potrebbe infatti avere serio impatto sulla produzione delle macchine da gioco (varie società hanno già bloccato o limitato la produzione per evitare rischi). Secondo un report precedente, se il blocco continuasse ancora per più di un mese, la conseguenza potrebbe anche essere un rimando dell’uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X. Per ora, però, la situazione non sembra così grave.

Secondo le fonti, Sony non è stata rallentata dal Coronavirus, anche se sta comunque facendo fatica a ottenere tutte le componenti di cui ha bisogno come detto: principalmente il problema sono le VRAM e le memorie flash NAND, entrambe molto richieste dai produttori mobile che si stanno avvicinando alla quinta generazione. Anche per questo, pare che la società giapponese non abbia ancora deciso quante unità di PlayStation 5 produrre per la prima messa in commercio.

Pare inoltre che il CFO di Sony stia facendo pressione perché SIE sia più trasparente sui piani di rilascio di PlayStation 5. Quando gli è stato chiesto quando pensa che la società fornirà una linea guida relativa al lato gaming, il dirigente ha affermato che i piani non sono diversi rispetto al recente passato: pare quindi che entro la fine di aprile il tutto sarà internamente definitivo (che non coincide obbligatoriamente con un annuncio al pubblico). Non ci resta altro da fare se non aspettare.