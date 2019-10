PlayStation 5: la CPU AMD Zen 2 permetterà una fisica migliore

PlayStation 5, grazie alla CPU AMD Zen 2, permetterà agli sviluppatori di proporre una fisica migliore all'interno dei giochi. Ecco i dettagli.

In questi giorni si parla in modo insistente della next-gen, sopratutto grazie a Sony che ha svelato nuove informazioni su PlayStation 5, che sarà disponibile a partire dall’inverno 2020. Potremo vedere la console solo nel corso del 2020, ma già da ora alcuni sviluppatori stanno iniziando a dire la propria su quanto svelato.

Gamingbolt, ad esempio, ha avuto modo di intervistare il game director e il game designer di Mass Creazions, attualmente al lavoro sul beat ‘em up Shing!. Al di là di quanto detto sul gioco, i due sviluppatori hanno affermato che la parte più interessante della console è la CPU AMD Zen 2 la quale darà un serio vantaggio per quanto riguarda la fisica all’interno del giochi.

Ecco le loro parole: “La potenza di calcolo della CPU nei giochi d’oggi viene usata perlopiù per gestire la fisica, gli effetti particellari e le animazioni. Le nuove CPU permetteranno una maggiore fedeltà nei mondi che andremo a creare. Si potranno animare più oggetti, farli interagire tra loro, distruggerli o muoverli. Ad esempio, noi usiamo la fisica in Shing! per i combattimenti. Quando colpisci un nemico, applichi una vera forza sul suo corpo: dà una bella sensazione ma al tempo stesso pesa molto sulla CPU.”

“Inoltre, le parti di oggetto tagliate sono a loro volta oggetti con una fisica, quindi è necessario fare in modo che non ce ne siano troppi su schermo allo stesso tempo. Abbiamo dovuto togliere la possibilità di fare a pezzi un nemico più di una volta quando muore perché generava molto stress alla CPU. Sulle nuove piattaforme questo non sarà un problema.”

Pare quindi che PlayStation 5 (e anche Xbox Scarlett) permetterà agli sviluppatori di creare mondi e situazioni più realistici grazie a una fisica di livello superiore. Diteci, voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre speranze per la next-gen?