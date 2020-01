PlayStation 5: la data di uscita sarà diversa per ogni regione?

Il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha recentemente parlato ai microfoni di Business Insider Japan. Tramite la testata, come vi abbiamo riportato, c’è stato modo di scoprire varie informazioni interessanti sulla strategia Sony e, sopratutto, è stato rivelato che PlayStation 5 ha ancora almeno una caratteristica unica da svelare. Jim Ryan ha però aggiunto altro, poco dopo.

Gli intervistatori hanno domandato se PlayStation 5 sarebbe stata rilasciata a livello mondiale in contemporanea o se, nei vari mercati (europeo, USA e giapponese, considerando i principali), la macchina da gioco sarebbe arrivata con tempistiche differenti. Ovviamente Ryan non ha svelato informazioni precise, ma ha comunque detto qualcosa a riguardo.

“Non posso commentare sulle tempistiche di rilascio o di lancio nei vari mercati. Al tempo stesso, i tre mesi di ritardo nel rilascio di PlayStation 4 in Giappone sono stati una decisione che mia ha profondamente coinvolto. C’erano motivazioni ragionevoli alla base, ma oggigiorno non penso che sia stata una buona idea. C’è stato un lungo dibattito prima di arrivare a tale conclusione, ma forse c’erano altre opzioni.”

Ovviamente non possiamo considerarla come una “promessa” di un lancio contemporaneo in tutto il mondo, ma è chiaro che Ryan preferirebbe optare per tale soluzione. Di norma la data di uscita di una piattaforma in Europa è vicina a quella Nord Americana, quindi anche in caso di ritardo sul versante nipponico noi italiani non dovremmo avere problemi.

Al tempo stesso, un rilascio su scala mondiale in contemporanea dimostrerebbe la sicurezza e la forza del marchio PlayStation e, ancora più precisamente, di PlayStation 5. Tutti i fan sperano di scoprire nuovi dettagli sulla nuova macchina da gioco al più presto.