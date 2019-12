PlayStation 5: smentiti data d’uscita e prezzo

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova generazione di console, prevista per fine 2020, grazie anche soprattutto agli ultimi The Game Awards 2019 che si sono tenuti lo scorso 13 dicembre, che han permesso di gettare le prime timide luci su Xbox Series X e ovviamente PlayStation 5.

Durante questi ultimi giorni, in particolare, si sono susseguiti diversi rumor in merito a PlayStation 5, che avrebbero dato la console in uscita il 3 dicembre 2020, con 2 differenti versioni, un modello standard a 600 dollari e una versione più potente, sulla falsariga di quanto avvenuto con PlayStation 4 Pro, a ben 1000 Dollari.

Nel corso della giornata di oggi, Sony ha prontamente smentito i rumor che si stavano susseguendo inerenti al lancio di PlayStation 5, attraverso il celebre portale videoludico Famitsu, dichiarando che le presunte informazioni diffuse da Gamers Gate fossero false e non attendibili.

Chiaramente al momento non rimane quindi nulla di confermato, pertanto non ci resta che attendere impazientemente gli eventi dei prossimi mesi, che saranno occasione per conoscere con sicurezza tutti i dettagli del caso. E voi, quale console di nuova generazione attendete maggiormente tra PlayStation 5 e Xbox Series X? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!