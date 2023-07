State cercando una PlayStation 5 e state aspettando l’occasione perfetta per acquistarla a un prezzo vantaggioso, anche dopo il Prime Day? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta disponibile, per volere di Sony, su Amazon, Mediaworld, Unieuro, Euronics, GameStop e Monclick. Potrete infatti acquistare la versione Standard della PS5 al prezzo incredibile di soli 449,90€, il più conveniente che troverete online, da molteplici rivenditori!

Questa è davvero un’opportunità da non perdere, considerando che il prezzo di listino è di ben 563,40€. Vi consigliamo vivamente di cogliere al volo questa occasione, poiché le scorte sono limitate e molto probabilmente si esauriranno rapidamente a causa dell’elevata richiesta!

Visto che parliamo della versione standard con lettore disco, avrete accesso a una vasta selezione di titoli fisici di grande rilevanza, soprattutto per gli appassionati di collezionismo. Inoltre, grazie alla retrocompatibilità con la PS4, potrete finalmente giocare di nuovo o scoprire i titoli che avete sempre desiderato provare su una console di nuova generazione!

Questa console è stata progettata con componenti hardware di altissima potenza che vi garantiranno prestazioni straordinarie, immergendovi completamente nella next-gen dei videogiochi. Potrete godervi i giochi in uscita con risoluzione 4K, con grafiche mozzafiato rese ancora più realistiche grazie alla sorprendente tecnologia Ray Tracing.

Non dimentichiamoci del controller DualSense incluso nella confezione! Questo nuovo gamepad all’avanguardia è stato progettato per offrirvi un’esperienza di gioco unica, grazie alle sue innovative funzionalità come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Vi sentirete veramente coinvolti e immersi nell’azione di ogni gioco.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon, Mediaworld, Unieuro, Euronics, GameStop e Monclick dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!