Dualshock 5: design, peso e batteria tra le nuove informazioni

PlayStation 5 non significa solo nuova console, ma anche nuovo controller: ecco nuovi dettagli ufficiali su design, peso e batteria del Dualshock 5.

Nella giornata di ieri abbiamo avuto modo di scoprire varie nuove informazioni sulla console targa Sony: PlayStation 5. Non si è parlato solo della macchina da gioco in sé e per sé, ma anche del controller. È stato infatti rivelato che il “Dualshock 5” (nome ancora non ufficiale) differirà dal Dualshock 4 per due caratteristiche fondamentali: abbandonerà la vecchia vibrazione in favore di un feedback aptico, e proporrà grilletti programmabili dagli sviluppatori e in grado di restituire una sensazione di resistenza differente a seconda dell’azione compiuta.

Mark Cerny e Toshi Aoku di Sony hanno però rivelato altre informazioni sul controller di PlayStation 5, anche se non sono voluti scendere troppo del dettaglio. I due designer hanno affermato che il Dualshock 5 è molto simile, a livello di design, a quello attuale. Lo speaker, però, sarà migliore e il connettore USB sarà di tipo C. La batteria sarà migliore, anche se non sappiamo esattamente questo cosa comporti.

In termini di peso e dimensioni, invece, Wired afferma che il nuovo controller sarà leggermente più pesante del Dualshock 4, ma Toshi Aoki aggiunge che è comunque più leggero del controller Xbox con batterie inserite.

È anche importante notare che non c’è alcun riferimento allo schermo apparso in alcuni vecchi render, al centro di rumor da tempo. Per ora non possiamo però sapere se effettivamente non sarà presente o se Sony ha semplicemente voluto mantener il segreto su questa informazione.

Per ora non possiamo far altro se non attendere; Sony ha già confermato che rivelerà nuove informazioni nel corso del prossimo anno: i rumor vogliono la società impegnata a organizzare un evento per la presentazione di PlayStation 5 nell’aprile 2020. Speriamo di ricevere informazioni ufficiali quanto prima.