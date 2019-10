PlayStation 5: il nuovo controller sarà simile a quello di Google Stadia?

Secondo alcune voci di corridoio, il controller di PlayStation 5 potrebbe presentare delle significative analogie con quanto visto su Google Stadia.

È ormai tempo di indiscrezioni riguardanti la nuova, futura generazione di console. Negli ultimi tempi stiamo infatti assistendo a un continuo susseguirsi di annunci, ufficiali e non, sulla nuova PlayStation 5, la cui uscita è stata confermata per la fine del 2020 da parte della stessa Sony, assieme all’annuncio dell’adozione della tecnologia ray tracing, un nuovo controller dotato di feedback aptico, oltre a tante altre caratteristiche rivoluzionarie.

In particolare, nelle ultime ore sarebbe emerso che il Dualshock 5 (questo il presunto nome del controller, ad ora) potrebbe presentare delle analogie con quanto già visto con Google Stadia, in termini di funzionalità e caratteristiche, il cui lancio è previsto per il prossimo mese.

Un brevetto apparso recentemente in rete confermerebbe infatti l’ipotesi secondo cui il controller di PlayStation 5 godrebbe di una connessione con i server del gioco attualmente in riproduzione, atta a diminuire nel miglior modo possibile il potenziale input lag della periferica, limitandone al massimo il ritardo e riducendo i tempi di risposta. La periferica della nuova console di Sony potrà quindi essere utilizzata sia nel modo tradizionale visto finora, che collegata online. Non sappiamo ancora se questa presunta funzionalità del brevetto potrebbe essere anche applicata nell’ambito del servizio futuro di PlayStation Now, riuscendo quindi a funzionare perfettamente in autonomia, senza nemmeno l’ausilio di una console fisica di riferimento, similmente a quanto visto con Google Stadia finora.

Non ci rimane dunque che attendere i prossimi mesi per verificare o meno queste voci di corridoio e saperne di più a riguardo di PlayStation 5 e di tutto quello che vi gravita attorno. Vi ricordiamo che la nuova console di casa Sony potrebbe essere presentata ufficialmente in occasione del futuro PlayStation Meeting, la cui data è fissata per il mese di febbraio 2020.