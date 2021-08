PlayStation 5, due esclusive verso un possibile rinvio

PlayStation 5 è stata quest’anno palcoscenico di due grandi esclusive, quali Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart, mentre molte altre sono in dirittura d’arrivo. La Gamescom Opening Night Live di quest’anno ci ha riservato non poche sorprese, tra cui anche una data di lancio per Horizon Forbidden West. Durante l’evento, peraltro, Sony ha pubblicato un nuovo video dedicato ai titoli in arrivo su PlayStation 5, mostrando opere già annunciate come Forspoken o Hogwarts Legacy, ma alcuni giochi mancano misteriosamente all’appello.

Le teorie e paure degli utenti nascono principalmente dall’assenza di alcune opere in particolare da questo trailer, ovvero Gran Turismo 7 e Ghostwire Tokyo: i titoli di Polyphony Digital e Tango Gameworks sono da ormai moltissimo tempo attesi dagli appassionati dei racing game esclusivi di Sony e dagli amanti delle produzioni dal team di The Evil Within. Sapevamo già che Gran Turismo 7 sarebbe uscito sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4, ma non era ancora definito un periodo di lancio.

Per Ghostwire Tokyo, invece, il publisher ne aveva già annunciato il rinvio al 2022. Dato che durante il trailer “Breathtaking Games” sono stati assenti questi due grandi titoli, molti sono arrivati a pensare che il loro rilascio potrebbe essere molto più lontano di quanto pensiamo. I dubbi derivano soprattutto dal fatto che alcuni titoli in arrivo durante il 2022, come il già citato Forspoken, sono invece presenti. Gli appassionati di Ghostwire Tokyo e Gran Turismo 7 devono quindi restare ancora a lungo in attesa di maggiori conferme sul periodo di uscita di entrambi.

Jim Ryan aveva già affermato di credere nell’effettiva importanza dei rinvii, in quanto sono necessari per migliorare i giochi e massimizzarne la qualità. Ma nel frattempo, gli attuali possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 si stanno ancora chiedendo cosa giocheranno nei prossimi mesi, in attesa di Horizon Forbidden West. vi ricordiamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento sui giochi in uscita su PlayStation 5.