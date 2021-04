PlayStation 5 e il 3D audio indispensabile per i giochi horror

PlayStation 5 accoglierà il mese prossimo la nuova entry nel franchise di Resident Evil. Stiamo parlando ovviamente di Resident Evil Village e in occasione del lancio oramai prossimo, Official PlayStation Magazine ha avuto modo di intervistare Morimasa Sato, game director, che si è concentrato soprattutto sul 3D audio della nuova console di casa Sony.

Stando alle parole di Morimasa Sato, l’audio 3D di PlayStation 5 sarà alla base dei prossimi giochi horror. In altre parole? Diventerà praticamente irrinunciabile e giocherà un punto a favore nelle produzioni che mirano a far immergere i giocatori nei giochi più spaventosi. Secondo Sato, infatti, in un titolo come Resident Evil Village dove l’esplorazione è un pilastro fondamentale del design, l’audio 3D gioca a favore degli sviluppatori, che riescono così a creare un’esperienza di gioco ancora più spaventosa, semplicemente dando la sensazione che ci sia sempre qualcuno dietro la visuale, un fattore fondamentale per poter instillare la sensazione di paura in chiunque approcci un titolo horror in prima persona.

Il director è sceso ancora più in profondità: Sato ha infatti voluto citare il primo, indimenticabile Resident Evil e le sensazioni di paura che ha avuto mentre giocava al titolo Capcom. Con Resident Evil Village vuole ricreare le stesse emozioni avute a 13 anni, quando inserì il CD di gioco sulla prima console di casa Sony, sfruttando le nuove tecnologie messe a disposizione dall’evoluzione delle console. “Posso affermare con sicurezza che l’hardware di PlayStation 5 è perfetto per i giochi horror”, ha concluso Sato.

Resident Evil Village debutterà il 7 maggio 2021 su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC. Il titolo è stato preceduto da una demo, con una seconda in dirittura d’arrivo come testimoniato da alcuni file trovati nel backend del PlayStation Network. Non è ancora chiaro se i giocatori delle altre piattaforme avranno modo di poter provare con mano il titolo prima dell’uscita ma vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.