PlayStation 5: le esclusive arriveranno anche su PC?

Il mercato videoludico moderno è sempre più legato ai servizi e meno alle piattaforme. Il concetto di esclusiva comincia a divenire quindi sempre meno rilevante, come nel caso di Xbox, le cui “esclusive” sono tutte disponibili su PC. Si tratta di un’evoluzione abbastanza naturale e che, forse, potrebbe coinvolgere anche PlayStation 5.

Secondo Anton Logvinov, un giornalista russo, PlayStation 5 potrebbe aprirsi al mondo PC. Come già vi abbiamo segnalato, infatti, l’uomo ha affermato che Horizon Zero Dawn è in arrivo su PC a breve termine, ma a suo dire la strategia di Sony non si fermerebbe a questo. Le esclusive first party, infatti, potrebbero essere rilasciate in un secondo momento anche su PC: in pratica, la console di nuova generazione di Sony avrebbe una sorta di esclusività temporale, ma tutti i giochi arriverebbero anche su PC.

Logvinov afferma che le sue fonti sono degli sviluppatori vicini a Sony e a PlayStation 5, ma chiaramente non specifica quali. Le sue parole, inoltre, sono un po’ generiche ed esiste la possibilità che siano state in parte fraintese, senza dimenticare che potrebbero essere semplicemente false: non si tratta di informazioni ufficiali.

Per ora, Death Stranding è l’unico gioco “esclusivo” PlayStation 4 in arrivo su PC, ma si tratta di una situazione particolare (inoltre non è Sony a pubblicare il gioco su computer, ma 505 Games). Per quanto Sony sia stata di grande supporto nello sviluppo, mettendo a disposizione i propri team (in primis Guerrilla Games), Kojima Productions è un team indipendente, esterno ai Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Usarlo come esempio per indicare la maggiore apertura di Sony verso il mondo PC è scorretto.

Diteci, però, voi cosa ne pensate? Se Sony PlayStation pubblicasse tutti i propri giochi first-party anche su PC, acquistereste comunque PlayStation 5?