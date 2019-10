PlayStation 5 darà il via alla “generazione dell’immediatezza” secondo EA

PlayStation 5 promette di rivoluzionare il modo in cui vengono giocati i videogame, sopratutto grazie all'SSD. Ecco le dichiarazioni di EA.

PlayStation 5 è completamente ufficiale e promette di rivoluzionare il modo in cui giochiamo. Abbiamo infatti scoperto i primi dettagli sul controller, il quale dispone di una nuova tecnologia aptica e di grilletti adattivi; inoltre, abbiamo potuto scoprire della nuova feature legata all’SSD, che permette di installare i giochi in modo più selettivo. Nel complesso, la next-gen punta a essere più accessibile e aperta.

A confermarlo sono Mark Cerny, capo del team dei progettisti di PlayStation 5, e anche Laura Miele, di Electronic Arts. L’SSD permetterà infatti, come più volte detto, di ridurre i tempi di caricamento dei giochi: per EA questa è una novità molto importante in quanto “stiamo entrando nella generazione dell’immediatezza. Con i giochi mobile ci aspettiamo che il videogame venga scaricato in pochi momenti e che in pochi tocchi sia possibile subito buttarsi nell’azione.” Lo stesso accadrà anche su console, grazie all’introduzione di hardware più all’avanguardia.

L’SSD continua a rivelarsi una componente molto apprezzata da tutti gli sviluppatori che vedono in essa un modo per offrire agli utenti console un’esperienza di livello superiore. Ovviamente per averne conferma dovremo vederlo con i nostri stessi occhi, ma di certo queste premesse sono interessanti.

