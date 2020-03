PlayStation 5 è “l’hardware più eccitante degli ultimi 20 anni”: Sony stupirà?

Finalmente dopo mesi di indiscrezioni e voci non confermate, di recente abbiamo avuto un rapido incremento di informazioni attendibili sulla prossima generazione di console! Dapprima abbiamo assistito ad un susseguirsi di informazioni sulla console Microsoft, che ha passato in rassegna le componenti Hardware della propria console. Successivamente anche Sony ha deciso di non restare ferma e di far conoscere quelli che sono i punti di forza della sua futura console. Ed è così che dal canale Twitter di PlayStation è stata resa pubblica la data per la prima presentazione ufficiale per la PlayStation 5.

Mark Cerny il responsabile hardware della console ci offrirà una descrizione dettagliata della console. Per poter assistere alla presentazione in diretta, sarà sufficiente entrare sul PlayStation Blog domani 18 Marzo 2020, ore 17:00 (Fuso Orario Italiano). Ancora non sappiamo cosa sarà rivelato di preciso ma sappiamo che potrà vantare ”l’hardware più eccitante degli ultimi 20 anni.‘‘ A dirlo è stata una delle fonti di Jason Schreier di Kotaku con la quale il giornalista si è trovato a discutere della console: “non so quanti TeraFlops ha PS5, ma vi spiego che cosa ne pensano molte persone specializzate di tecnologia. Uno di loro mi ha detto che sarà l’hardware più eccitante degli ultimi 20 anni“.

Molte delle persone che hanno avuto modo di provarla hanno successivamente vantato le caratteristiche della PS5 definendola una macchina da gioco dalle grandi potenzialità anche Billy Khan il Lead Engineer Programmer di id Software a fatto sapere la sua opinione affermando che: “i dettagli sull’hardware di PlayStation 5 verranno finalmente resi pubblici domani. La mia sintesi è che sarà un qualcosa di fantastico“.

Ovviamente prima di domani non potremo avere un quadro chiaro e definito di quelle che saranno le vere potenzialità della futura console Sony, per questo motivo faremo in modo di seguire la diretta e di tenervi aggiornati su tutte le indiscrezioni che riguarderanno le console nextgen legate alle varie comunicazioni su PS5 e Xbox Series X.