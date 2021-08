PlayStation 5, il nuovo modello ha un piccolo problema

Nonostante l’assenza di PlayStation 5 nei negozi si faccia sentire oramai più del dovuto a poco meno di un anno dalla sua uscita, Sony continua a revisionare la console. Niente di nuovo sotto il sole: ogni azienda può cambiare in corsa il suo hardware, non tanto nei componenti e nella forma ma più che altro sotto forma di piccoli ritocchi. Il colosso giapponese ovviamente l’ha fatto anche con la sua ultima console, introducendo però un piccolo problema notato dallo YouTuber appassionato di tecnologia Austin Evans.

La prima differenza che balza all’occhio (o meglio, alle braccia) è il peso. La nuova PlayStation 5 infatti è più leggera di circa 300 grammi. Al di là di un’altra modifica, come ad esempio la vite per la base, la revisione (attualmente in vendita solamente in Giappone e in Australia) ha un problema di dissipazione di calore. Evans ha infatti utilizzato una camera che permette la rilevazione del calore, notando che il modello originale scalda di meno rispetto a questo nuovo modello. In termini “numerici”, la revisione aumenta i suoi gradi di ben 5 gradi rispetto al vecchio modello.

Il motivo dietro questa scelta? Il dissipatore. Come dimostrato da Evans (che ha smontato entrambe le console), infatti, l’heat sink è di dimensioni decisamente ridotte. Questa scelta “giustifica” (o meglio, spiega) l’aumento delle temperature nel nuovo modello di PlayStation 5. Al momento è ancora presto per capire cosa significhi in termini di performance, mentre in termini di peso abbiamo già appurato quanto sia determinante per rendere la console meno pesante, anche se solo di pochissimi grammi.

Come abbiamo detto poco sopra, non sappiamo ancora quanto la nuova PlayStation 5 possa risentire di questo cambiamento nelle performance. Un quadro più importante si avrà solamente nel corso dei prossimi mesi, quando la revisione della console sarà disponibile in tutto il mondo e non solo nei territori giapponesi e australiani.